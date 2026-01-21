cenere il suo gamelover alla gallery16

Il 22 gennaio alle 21, presso la Gallery16 di Bologna, si terrà il release party di

Giovedì 22 gennaio alle 21, alla Gallery16 (via Nazario Sauro 16A, Bologna), si terrà il release party di “Game (L)over”, il nuovo EP della cantautrice bolognese Cenere. “Game(L)over” descrive “le connessioni e le disconnessioni che attraversano le relazioni umane, trasformando il dolore in consapevolezza”. Cinque brani come tappe di un percorso emotivo che invita ad ascoltarsi, accogliere le differenze e rispettare le fragilità, senza rancore. Sarah Fornito, in arte Cenere, è una voce storica del rock bolognese. Fondatrice delle Diva Scarlet, con cui ha calcato i principali palchi italiani ed europei, ha successivamente dato vita ai progetti Decana e Cenere, insieme alla violinista Rebecca Dallolio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cenere, il suo Game(Lover) alla Gallery16

