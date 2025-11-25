LaLadra presenta dal vivo il suo debut al Gallery16
Venerdì 28 novembre a partire dalle ore 19:00 presso Gallery16 di via Nazario Sauro a Bologna, si terrà il concerto de LaLadra, il nuovo progetto musicale che unisce le musiche e la produzione artistica di Federico Poggipollini con la voce e i testi di Susie Regazzi. Uno speciale live set per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
#Conduzioni Oggi 24 Novembre h. 20.00. Su www.radiofuturoweb.com. Nunzio & Giulia D'Alessandro presentano "MUSICA DAL PRESENTE ' ?Ospite LaLadra Che per l occasione ci presenterà il nuovo inedito "GENERAZIONE" Segui la diretta su WWW. - facebook.com Vai su Facebook