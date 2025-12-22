Capodanno da wine lover alla Locanda Buglioni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Valpolicella, tra le colline di San Pietro in Cariano, la notte più lunga dell’anno si accende di gusto, musica e magia. Locanda Buglioni invita a vivere un Capodanno da wine lover: il brindisi di mezzanotte incontra l’eleganza dei vini della Valpolicella e la convivialità della cucina. 🔗 Leggi su Veronasera.it

capodanno da wine lover alla locanda buglioni

© Veronasera.it - Capodanno da wine lover alla Locanda Buglioni

Leggi anche: Omar Sy in French Lover, la commedia romantica alla ricerca di nuovi clichet

Leggi anche: Chef Corelli, serata di successo alla Locanda Appennino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

capodanno wine lover locandaCapodanno da wine lover alla Locanda Buglioni - In Valpolicella, tra le colline di San Pietro in Cariano, la notte più lunga dell’anno si accende di gusto, musica e magia. veronasera.it

«Locanda Margon» - Ravina (Tn) - In Trentino, a Ravina, Edoardo Fumagalli di «Locanda Margon», il locale una stella Michelin di Casa Ferrari, per Capodanno si rifà alla sua «semplice complessità», come ama definirla lo stesso giovane ... corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.