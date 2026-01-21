celso mireno ermini per tre volte pittore del palio

Celso Mireno Ermini, nato nel 1925, è noto per essere stato tre volte pittore del Palio. Il ritratto di Augusto Mattioli lo raffigura in età avanzata, dimostrando la longevità e il valore della sua carriera artistica. A quasi 101 anni, Ermini rappresenta un esempio di dedizione e passione nel mondo dell’arte e della tradizione locale.

Questo signore ritratto da Augusto Mattioli è Celso Mireno Ermini, classe 1925. Avete letto bene: va per i centouno anni e ci si concede al ritratto fotografico. È un pittore che ha lasciato il segno tre volte nel Palio, ma è autore di tanti altri lavori, con una doverosa citazione alle vetrate alla chiesa di Sant’Agostino di Massa Marittima che, il critico Gilberto Madioni, definì semplicemente "colossali", oltre che di rara bellezza. Ma torniamo ai drappelloni che Ermini ha realizzato: il primo è quello che possiamo chiamare della Repubblica, luglio 1966 vinto dal Drago, poi quello di Papa Chigi, portato a casa dalla Selva il 16 agosto 1967, infine quello della Vittoria di Vittorio Veneto, vinto dall’Oca il 16 agosto 1968. 🔗 Leggi su Lanazione.it

