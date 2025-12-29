Hojlund ha spalle larghe e muscoli abbondanti diventerà due volte Lukaku e tre volte Osimhen

Hojlund si distingue per la corporatura robusta e le spalle larghe, con un potenziale di crescita notevole. Confrontato con Lukaku e Osimhen, rappresenta una promettente speranza del calcio italiano. La 17ª giornata del campionato 2025-26 si inserisce in un’annata ricca di sviluppi e sorprese, segnando un punto di svolta in questa stagione che si avvia verso la conclusione.

FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 17° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Mirabilis annus fu questo 2025 che ci lascia. E ci lascia come è ovvio e doveroso che sia. Con una vittoria. Che facile non era. Per via delle tante insidie. Quelle dopo le finali, si sa, sono le partite più difficili. L’appagamento dopo il trionfo. La stanchezza per il viaggio. Il fuso. Leggi anche: Pagelle – Si chiude il 2025 l’anno di Conte: l’uomo che ha sconfitto il populismo estetico e l’ossessione del 4-3-3 giochista E invece no. Scendono in campo e in campo ci sono solo loro. Almeno in tutto il primo tempo è così. Il protogigante danese ha spalle larghe e muscoli abbondanti per caricarsi addosso il peso della festosa comitiva reduce dai fasti sauditi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

