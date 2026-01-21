C’è stato un grosso incidente in A13 | un morto e un ferito

Oggi, mercoledì 21 gennaio, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto, nel tratto in direzione Bologna. L’incidente ha causato un decesso e un ferito. La Polizia sta gestendo la situazione e si consiglia di evitare il tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso e di ricostruzione della dinamica.

Poco dopo le ore 12 di oggi, mercoledì 21 gennaio, c’è stato un grosso incidente stradale sull’autostrada A13 Bologna-Padova, all’altezza del chilometro 19, nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in direzione Bologna.Nell’incidente ha perso la vita una persona di 39 anni, mentre un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente in A13 oggi: scontro tra camion e furgone, morto un 39enne. Chiuso il tratto, code e disagiOggi sull'A13 si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, provocando la morte di un uomo di 39 anni e il ferimento di un altro.

