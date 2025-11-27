Incidente a Vetralla | un morto e un ferito grave in un frontale tra auto

Incidente stradale a Vetralla. Il bilancio è drammatico: un morto e due feriti, di cui uno grave, in un frontale tra due auto avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, nella serata di giovedì 27 novembre. L'impatto, che ha coinvolto anche una terza macchina, sulla strada provinciale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

