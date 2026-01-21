Castiglion Fiorentino investe in sicurezza In funzione cento telecamere di sorveglianza
Castiglion Fiorentino punta sulla sicurezza con un progetto di ampliamento delle telecamere di sorveglianza. Entro il 2026, l’amministrazione comunale prevede di installare un totale di cento telecamere, rafforzando le misure di controllo e tutela del territorio. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza pubblica e a garantire maggiore tranquillità ai cittadini.
L’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ha annunciato, per il 2026, un importante traguardo per la sicurezza del proprio territorio: il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza raggiungendo quota 100. Quest’anno, quindi, il numero di telecamere sul territorio cittadino è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Castiglion Fiorentino investe sul personale: firmato il Contratto Decentrato 2025
Leggi anche: Castiglion Fiorentino nel panico: ladri, telecamere mimetiche e sindaco “a due velocità” (tutte in retromarcia)
Argomenti discussi: Castiglion Fiorentino, 14 decessi in 10 giorni? Scoppia il caso politico: Il sindaco ci ha fatto diventare il paese dei morti.
Castiglion Fiorentino investe sul personale: firmato il Contratto Decentrato 2025Arezzo, 9 dicembre 2025 – Castiglion Fiorentino investe sul personale: firmato il Contratto Decentrato 2025: Più risorse ai dipendenti. Nella giornata di martedì 2 dicembre, il Comune di Castiglion ... lanazione.it
Quattordici morti in soli 10 giorni: cosa succede a Castiglion Fiorentino? Il sindaco: «Non è normale, dobbiamo capire»Il caso del comune dell'Aretino dove c'è stata un'anomala impennata di decessi. Le cause? «Mai accaduto nemmeno col Covid - dice il sindaco - ma so che non siamo l'unico paese con questo fenomeno in p ... corrierefiorentino.corriere.it
La Polizia di Castiglion Fiorentino stila il bilancio dell'anno 2025 - facebook.com facebook
Che cosa sta succedendo a Castiglion Fiorentino Con @Giulio_Golia e @francidistef vi raccontiamo un nuovo caso di vicini da incubo #LeIene x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.