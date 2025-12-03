Castiglion Fiorentino nel panico | ladri telecamere mimetiche e sindaco a due velocità tutte in retromarcia

A Castiglion Fiorentino tira una brutta aria: come quella dei campi concimati. È che la gente va a letto e si sveglia senza un comodino, senza una bicicletta, senza la pace dell’anima e – dicono alcuni – pure senza la fiducia nell’amministrazione. “Ci rubano perfino i nervi!”, commenta un cittadino mentre monta una porta blindata sulla casetta del cane. Pare – dicono le male lingue, ma anche quelle buone – che la giunta vada a due velocità: • Prima marcia, quando c’è da fare post, selfie, hashtag tipo #SicurezzaAlMassimo mentre il cielo si tinge di tramonto patriottico. • Retromarcia, quando i furti si verificano davvero. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Castiglion Fiorentino nel panico: ladri, telecamere mimetiche e sindaco “a due velocità” (tutte in retromarcia)

