Castiglion Fiorentino investe sul personale | firmato il Contratto Decentrato 2025

Arezzo, 9 dicembre 2025 – :  Più risorse ai dipendenti.  Nella giornata di martedì 2 dicembre, il Comune di Castiglion Fiorentino ha formalizzato il Contratto Decentrato 2025, a seguito della Pre-intesa siglata l'11 novembre, raggiunta in un clima di dialogo costruttivo tra Amministrazione e organizzazioni sindacali. “ La RSU aziendale ringrazia l’Amministrazione Comunale per la disponibilità dimostrata andando incontro alle richieste presentate in rappresentanza di tutti i dipendenti” dichiarano congiuntamente i rappresentanti della RSU del comune di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

