Castiglion Fiorentino investe sul personale | firmato il Contratto Decentrato 2025
Arezzo, 9 dicembre 2025 – : Più risorse ai dipendenti. Nella giornata di martedì 2 dicembre, il Comune di Castiglion Fiorentino ha formalizzato il Contratto Decentrato 2025, a seguito della Pre-intesa siglata l'11 novembre, raggiunta in un clima di dialogo costruttivo tra Amministrazione e organizzazioni sindacali. “ La RSU aziendale ringrazia l’Amministrazione Comunale per la disponibilità dimostrata andando incontro alle richieste presentate in rappresentanza di tutti i dipendenti” dichiarano congiuntamente i rappresentanti della RSU del comune di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26
Parte da Siena per adottare una gattina a Castiglion Fiorentino
Torre di Babbo Natale e mercatini: al via i lavori a Castiglion Fiorentino
Storie e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino - facebook.com Vai su Facebook
Storie e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino dlvr.it/TPhrg6 ? #Natale Vai su X
“Workout sulla difesa personale" - Incontri a cura del gruppo regionale MGA DONNA in collaborazione con Fidapa Valdichiana e Palestra Four Fitness di Castiglion Fiorentino Incontri a cura del gruppo regionale MGA DONNA in ... Segnala lanazione.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it