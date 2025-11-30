Castel Rozzone piange l’ex sindaca Giusy Finardi | aveva 62 anni
Castel Rozzone. Si è spenta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, dopo una lunga malattia, Giuseppina Giovanna Finardi, per tutti “Giusy”, ex sindaca del paese. Aveva 62 anni. Finardi è stata una figura centrale della vita amministrativa di Castel Rozzone: dal 1999 al 2004 ha ricoperto il ruolo di vicesindaca e, successivamente, di sindaca per tre mandati consecutivi, dal 2004 al 2019. Casalinga, da sempre impegnata nel volontariato locale, negli anni in amministrazione aveva seguito i servizi alla persona in tutte le loro declinazioni: dall’assistenza al sociale, fino alle attività culturali, scolastiche e sportive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
Nella giornata di giovedì 27 novembre, presso la scuola secondaria di primo grado di Castel Rozzone, si è svolto il laboratorio con gli esperti del museo Explorazione di Treviglio. L’ esperienza è stata molto coinvolgente e gradita agli studenti. Si ringrazia il co - facebook.com Vai su Facebook
Castel Cerreto piange “Pieri” Pilenga, l’oste dal cuore granata - Figura amata tra Treviglio e la frazione, era conosciuto per la sua cucina genuina e la passione viscerale per il Toro Castel ... Secondo bergamonews.it