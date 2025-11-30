Castel Rozzone piange l’ex sindaca Giusy Finardi | aveva 62 anni

Castel Rozzone. Si è spenta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, dopo una lunga malattia, Giuseppina Giovanna Finardi, per tutti “Giusy”, ex sindaca del paese. Aveva 62 anni. Finardi è stata una figura centrale della vita amministrativa di Castel Rozzone: dal 1999 al 2004 ha ricoperto il ruolo di vicesindaca e, successivamente, di sindaca per tre mandati consecutivi, dal 2004 al 2019. Casalinga, da sempre impegnata nel volontariato locale, negli anni in amministrazione aveva seguito i servizi alla persona in tutte le loro declinazioni: dall’assistenza al sociale, fino alle attività culturali, scolastiche e sportive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it