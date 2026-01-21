Cassa integrazione straordinaria e risanamento Aza Corp | l' incontro al Ministero

Si è svolto presso il Ministero del Lavoro un incontro per affrontare la richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi di Aza Corp. Presenti Martina Novelli del Ministero, rappresentanti di Fiom Padova, Fim Padova e le Rsu di Noventa, per discutere le prospettive di risanamento e tutela dei lavoratori coinvolti.

Si è tenuto l’incontro con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per discutere dell’apertura della cassa integrazione straordinaria per crisi per la AZA corp, al quale hanno preso parte, oltre alla referente del ministero Martina Novelli, Fiom Padova, Fim Padova, le Rsu di Noventa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Vertenza Aza: via alla cassa integrazione straordinariaIl 20 gennaio si è svolto un incontro tra il Ministero del Lavoro e le rappresentanze sindacali per discutere dell'apertura della cassa integrazione straordinaria per crisi per Aza Corp.

Lavoratori in cassa integrazione, cresce la preoccupazione per i dipendenti della AZALunedì 12 gennaio, davanti allo stabilimento AZA di Noventa Padovana, si è svolta un’assemblea dei lavoratori rimasti in forza.

