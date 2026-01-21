Caso Zappi la FIGC ha deciso di commissariare l’AIA | cosa sta succedendo dopo l’inibizione per 13 mesi del presidente

La FIGC ha annunciato l’intenzione di commissariare l’AIA dopo l’inibizione di 13 mesi del suo presidente. Questa decisione arriva in un momento di grande attenzione sul settore arbitrale, suscitando molte domande sulle future modalità di gestione e supervisione degli arbitri italiani. Di seguito, una ricostruzione degli eventi e delle implicazioni di questa scelta per il calcio nazionale.

La Procura della FIGC ha richiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente dell'Aia, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, membro dell'associazione arbitri.

