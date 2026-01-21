Caso Signorini Medugno conferma tutte le preoccupanti accuse | Il mio ex manager mi diceva cosa fare quella sera

Il caso Signorini torna al centro dell’attenzione, con Antonio Medugno che conferma le accuse rivolte al suo ex manager. Medugno ha dichiarato che l’ex manager gli indicava cosa fare nelle serate cruciali, alimentando le preoccupazioni già emerse. La vicenda, che coinvolge anche la Procura di Milano e il mondo della televisione, continua a suscitare interesse e discussioni, evidenziando le tensioni e le complessità del settore dello spettacolo.

Il caso Signorini continua a tenere banco tra Procura di Milano, televisione e gossip. E dopo Massimo Giletti che dedica una seconda puntata de Lo Stato delle Cose alla vicenda esplosa a Falsissimo Il Prezzo del Successo, è Antonio Medugno a tornare protagonista. Questa volta non nei salotti televisivi, ma fuori dal Palazzo di Giustizia milanese, dove ha appena terminato il suo incontro con i pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Gli stessi magistrati che hanno già ascoltato Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. E l’ex gieffino napoletano, intercettato dal giornalista Alessio Lasta per la trasmissione di Rai 3, non ha nascosto la sua soddisfazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Cosa dice Medugno su Signorini nella parte in abbonamento di Falsissimo: la presunta violenza e le accuse al managerNella puntata di Falsissimo riservata agli abbonati, Antonio Medugno analizza un presunto episodio avvenuto tra lui e Signorini, in cui si parla di una possibile violenza sessuale e di accuse rivolte al manager.

Caso Signorini, parla Medugno: “Mai andato a letto con lui, ero manipolato dal mio manager”Medugno chiarisce la sua posizione riguardo al caso Signorini, affermando con fermezza di non aver mai avuto relazioni di natura intima con lui.

