Caso Signorini parla Medugno | Mai andato a letto con lui ero manipolato dal mio manager

Medugno chiarisce la sua posizione riguardo al caso Signorini, affermando con fermezza di non aver mai avuto relazioni di natura intima con lui. Sottolinea inoltre di essere stato manipolato dal suo manager e desidera fare chiarezza sulla vicenda, ribadendo il suo impegno a mantenere un atteggiamento trasparente e rispettoso nei confronti di tutte le parti coinvolte.

(Adnkronos) – "Voglio essere chiarissimo, non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta e né dopo, mai". Così Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, in un video su instagram parlando del rapporto con il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione dalla procura di Milano. "Capisco .

