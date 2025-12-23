Cosa dice Medugno su Signorini nella parte in abbonamento di Falsissimo | la presunta violenza e le accuse al manager

Nella puntata di Falsissimo riservata agli abbonati, Antonio Medugno analizza un presunto episodio avvenuto tra lui e Signorini, in cui si parla di una possibile violenza sessuale e di accuse rivolte al manager. La puntata approfondisce i dettagli di questa vicenda, offrendo un’analisi accurata e sobria di quanto emerso, senza giudizi affrettati.

Nella puntata di Falsissimo riservata agli abbonati, Antonio Medugno ricostruisce i dettagli di un presunto incontro privato con Signorini, durante il quale avrebbe subito da lui una violenza sessuale. Nel racconto non mancano le accuse verso Alessandro Piscopo, suo ex manager: una figura che lo avrebbe "manipolato", spingendolo a cedere alle avances del conduttore con la speranza di fargli ottenere un posto al GF. 🔗 Leggi su Fanpage.it

