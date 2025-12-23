Cosa dice Medugno su Signorini nella parte in abbonamento di Falsissimo | la presunta violenza e le accuse al manager
Nella puntata di Falsissimo riservata agli abbonati, Antonio Medugno analizza un presunto episodio avvenuto tra lui e Signorini, in cui si parla di una possibile violenza sessuale e di accuse rivolte al manager. La puntata approfondisce i dettagli di questa vicenda, offrendo un’analisi accurata e sobria di quanto emerso, senza giudizi affrettati.
Nella puntata di Falsissimo riservata agli abbonati, Antonio Medugno ricostruisce i dettagli di un presunto incontro privato con Signorini, durante il quale avrebbe subito da lui una violenza sessuale. Nel racconto non mancano le accuse verso Alessandro Piscopo, suo ex manager: una figura che lo avrebbe "manipolato", spingendolo a cedere alle avances del conduttore con la speranza di fargli ottenere un posto al GF. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cosa c’è nella nuova puntata di Falsissimo: chat, audio e le accuse di Medugno a Signorini
Leggi anche: Falsissimo, Corona dice che Antonio Medugno denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione
Fabrizio Corona, le accuse sul «sistema Signorini» al Gf e il modello Antonio Medugno diventato il «caso zero». Il giornalista: «Tutto in mano ai miei legali»; Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno: “Al provino per il GF Signorini finse di non conoscerlo”; La verità di Antonio Medugno su Signorini, Corona intervista l’ex gieffino e anticipa accuse pesantissime; Signorini gli mandò una foto dalla Spa: l'ex manager di Medugno conferma la versione di Fabrizio Corona.
Fabrizio Corona denunciato da Signorini, oggi sarà interrogato: è indagato per revenge porn. Le chat e i video intimi tra il giornalista e il modello Medugno - Sarà interrogato questa mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per «revenge porn» sulla base della denuncia del giornalista e conduttore tv ... ilmessaggero.it
Falsissimo, Corona dice che Antonio Medugno denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione - Nel corso della seconda puntata di Falsissimo dedicata al caso che ha investito Alfonso Signorini, Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno e anticipa ... fanpage.it
Cosa rischiano Corona e Signorini, parla un avvocato: Antonio Medugno rompe il silenzio – VIDEO - Dalle presunte chat al diritto di cronaca: l’analisi legale sulle accuse e le possibili conseguenze per entrambe le parti, Antonio Medugno rompe il silen ... gay.it
