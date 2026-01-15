Sequestrate i documenti Caso Bellavia-Report l' esposto di Gasparri

Recentemente, Gasparri ha presentato un esposto alla Procura di Milano riguardo al caso Bellavia-Report. L’obiettivo è chiarire eventuali anomalie e accertare i fatti, affinché siano adottate le misure necessarie. La richiesta si concentra sulla trasparenza e sulla corretta ricostruzione degli eventi, nel rispetto delle procedure legali, per garantire un’analisi obiettiva e approfondita della situazione.

Caso Bellavia, esposto di Gasparri alla Procura di Milano. ''Con un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sulla vicenda del dottor Gian Gaetano Bellavia-Report ho chiesto all'Autorità competente se voglia disporre gli opportuni accertamenti e adottare le misure previste, consentite dalla legge in ordine ai fatti che, se confermati, consentirebbero l'emersione di rilevanti anomalie e di poter avere un quadro chiaro dell'accaduto, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti". Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia e di Vigilanza Rai.

Oltre un milione di file sottratti al commercialista dei vip e della Procura: cosa sappiamo sul caso Bellavia - Il noto commercialista Gian Gaetano Bellavia ha accusato un'ex collaboratrice di avergli rubato oltre 1 milione di file ... fanpage.it

Bellavia Report, 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori/ Caso in Parlamento: “Maxi dossieraggio” - Caso Bellavia in Parlamento: oltre 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori. ilsussidiario.net

