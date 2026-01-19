Dossieraggio Gasparri attacca Report | Bellavia ancora in tv un caso inquietante

Il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia critica la presenza di Gian Gaetano Bellavia nel programma Report, evidenziando preoccupazioni sulla sua partecipazione. Membro della Commissione Antimafia e di Vigilanza Rai, Gasparri sottolinea l’importanza di un’attenzione rigorosa nel trattamento di questioni sensibili, mantenendo un equilibrio tra libertà di informazione e responsabilità giornalistica. La vicenda solleva interrogativi sul ruolo dei media e sulla selezione dei protagonisti delle trasmissioni televisive.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri mette nel mirino “Report”. Componente della Commissione Antimafia e della Commissione di Vigilanza Rai, l’azzurro è intervenuto sulla presenza di Gian Gaetano Bellavia nella trasmissione di Sigfrido Ranucci in onda su Rai3. “Apprendo esterrefatto che il noto Bellavia è apparso ancora domenica sera nella trasmissione Report di Rai3”, si legge nella nota in cui definisce la situazione “inquietante”. Gasparri ricorda che il professionista ha denunciato “il furto del proprio archivio”, attribuendone il prelievo a una “ex collaboratrice”, ma sostiene che esistano anche “contestazioni” rivolte allo stesso Bellavia: “Io stesso ho presentato un esposto alla Procura di Milano nei confronti di Bellavia, chiedendo il sequestro di questo materiale che gli è stato trafugato, ma che non sarebbe stato ancora acquisito dalle Procure”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

