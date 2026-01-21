Casadei lancia il Torino | gol fisico e carisma per la rincorsa di Baroni

Cesare Casadei si conferma un elemento chiave nel centrocampo del Torino, contribuendo con qualità, intensità e carisma alla crescita della squadra. La sua evoluzione e il suo impatto sono stati evidenti nelle recenti prestazioni, supportando la rincorsa dei granata sotto la guida di Baroni. Un profilo in crescita che si inserisce nel percorso di sviluppo del club e della sua rosa.

