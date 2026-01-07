Torino Udinese 1-2 | Zaniolo e Ekkelenkamp stendono il Toro Per Baroni incolore si salva solo Casadei
Nel match della 19ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino, Udinese conquista una vittoria per 2-1 contro il Torino. Zaniolo e Ekkelenkamp segnano per gli ospiti, mentre Casadei risponde per i granata. La partita si svolge in un’atmosfera fredda, offrendo un confronto equilibrato tra le due squadre. Qui trovate sintesi, risultati e aggiornamenti dalla cronaca live dell’incontro.
Torino Udinese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 19 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il freddo pungente di Torino fa da cornice a uno degli incroci più interessanti della diciannovesima giornata di Serie A. Questa sera, alle 20:45, i riflettori dello Stadio Olimpico Grande . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
L’Udinese torna alla vittoria, 1-2 in casa del Torino - 2: il tabellino, i voti, le ammonizioni e i gol del match valevole per la diciannovesima giornata della Serie A ... italpress.com
Torino-Udinese 1-2: il tabellino - 2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Kamara, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zanoli; Davis, Zaniolo. toro.it
Toro sconfitto in casa 1-2 dall’Udinese - 2 in casa contro l’Udinese: gol di Zaniolo ed Ekkelenkamp, inutile la rete finale di Casadei. quotidianopiemontese.it
