Verona Torino 0-3 | Casadei l’ex Simeone e super Njie! Baroni torna a vincere troppo poco per Zanetti

Nel calcio di Serie A, Torino ottiene una vittoria convincente 3-0 contro il Verona allo Stadio Bentegodi, con protagonisti Casadei, l’ex Simeone e Njie. La sfida, valida per la 18ª giornata, ha visto il ritorno di Baroni alla vittoria, mentre Zanetti affronta una sconfitta che complica la sua posizione. Di seguito, sintesi, tabellino e aggiornamenti sulla partita in tempo reale.

Verona Torino, allo Stadio Bentegodi il match per la giornata numero 18 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il countdown sta finalmente per esaurirsi. Alle 18:00, i riflettori dello Stadio Marcantonio Bentegodi si accenderanno per una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il prosieguo della stagione. I PRECEDENTI | È da 4 anni di fila che il Torino vince a Verona, l'ultimo 1 è del 2018; Verona-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Tutto il calcio in; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A. Troppo poco Verona: il Torino degli ex Baroni e Simeone passa 0-3 al Bentegodi - 3 Troppo poco Verona: il Torino sblocca la gara con Simeone nel primo tempo e non deve sudare eccessivamente per portare.

Hellas Verona – Torino 0-3 cronaca e highlights: Toro straripante, punizione severa per gli Scaligeri – VIDEO - Torino cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Verona-Torino 0-3, risultato: gol di Simeone, Casadei e Njie, dominio granata al Bentegodi. Hellas ultimo con Fiorentina e Pisa - Al Bentegodi apre Simeone al 10', raddoppia Casadei all'87' e chiude Njie al 91'. corriere.it

Arrivate le formazioni ufficiali per Verona-Torino! Le scelte dei due allenatori - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Verona-Torino #ANSA x.com

