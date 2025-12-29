Capodanno a Firenze scatta il divieto di botti in città e contenitori di vetro in centro

A Firenze, il Comune ha introdotto misure di sicurezza per il Capodanno 2025-2026, tra cui il divieto di botti e contenitori di vetro nel centro cittadino. L’ordinanza, firmata dalla sindaca Sara Funaro in accordo con la Prefettura, mira a garantire una serata più sicura e tranquilla per residenti e visitatori. Le disposizioni saranno in vigore durante le celebrazioni di fine anno, contribuendo a prevenire incidenti e danni alla città.

Firenze, 29 dicembre 2025 - Per festeggiare l'arrivo del 2026 in tutta sicurezza la sindaca Sara Funaro, in accordo con la Prefettura, ha firmato anche quest'anno un' ordinanza che impone alcune misure di prevenzione per la notte di Capodanno. Che verrà in musica e allegria, ma senza contenitori in vetro nel centro storico e con il divieto di esplodere petardi esteso a tutta la città. Intanto il Comune ha avviato una campagna di comunicazione per sensibilizzare proprio contro l'uso dei botti. Cosa prevede l'ordinanza. A partire dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1° gennaio sarà vietata nei luoghi pubblici e accessibili al pubblico nell'area Unesco (il centro storico compresa nel seguente perimetro, da considerarsi incluso nell'area di divieto: viale Strozzi, piazzale Caduti dell'Egeo, viale Montelungo, viale Fratelli Rosselli, piazzale Vittorio Veneto, lungarno Vespucci, Ponte Vespucci, lungarno Soderini, via Lungo le Mura di Santa Rosa, viale Ariosto, viale Petrarca, piazzale di Porta Romana, viale dei Cipressi, via Madonna della Pace, via di San Leonardo.

