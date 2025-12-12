Natale di Notte by Serre D' Inverno a Battipaglia | scatta il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro

12 dic 2025

Durante le festività natalizie, Battipaglia si anima con il tradizionale evento “Natale di Notte by Serre D'Inverno”. Per garantire la sicurezza dei partecipanti, è stato istituito il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, contribuendo a preservare l’ordine e il rispetto delle normative durante le celebrazioni.

Anche quest'anno Battipaglia sarà animata, durante le festività natalizie, dagli eventi previsti dal cartellone del “Natale di Notte by Serre D'Inverno”. Numerosi saranno gli appuntamenti dall'8 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026, come “Nostalgia 90” del 20 dicembre 2025 e il “Battipaglia Music. Salernotoday.it

