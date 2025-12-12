Natale di Notte by Serre D' Inverno a Battipaglia | scatta il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro

Durante le festività natalizie, Battipaglia si anima con il tradizionale evento “Natale di Notte by Serre D'Inverno”. Per garantire la sicurezza dei partecipanti, è stato istituito il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, contribuendo a preservare l’ordine e il rispetto delle normative durante le celebrazioni.

Anche quest'anno Battipaglia sarà animata, durante le festività natalizie, dagli eventi previsti dal cartellone del “Natale di Notte by Serre D'Inverno”. Numerosi saranno gli appuntamenti dall'8 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026, come “Nostalgia 90” del 20 dicembre 2025 e il “Battipaglia Music. Salernotoday.it

Natale 2025 a Catania – Sabato 13 dicembre “Catania di Notte” e musei aperti sino alle 23 a 1 euro Il cartellone del Natale 2025 a Catania vivrà uno dei suoi momenti più vivaci domani, sabato 13 dicembre, con l’iniziativa “Catania di Notte”: una spe - facebook.com facebook