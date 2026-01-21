Carlomagno confessa il femminicidio della moglie Federica Torzullo | rischia l' ergastolo
Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, una donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara Sabazia. Durante l'udienza di convalida del fermo, il giudice ha ascoltato le accuse di femminicidio contestate dalla Procura di Civitavecchia. L'uomo rischia ora l'ergastolo. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire i dettagli dell'episodio.
Claudio Agostino Carlomagno rischia l'ergastolo. La Procura di Civitavecchia contesta all'uomo - che sarà sentito oggi a partire dalle 11 - il reato di femminicidio della moglie Federica Torzullo. Per modalità (l’accanimento mostrato) e per probabile movente (rabbia verso la nuova relazione intrapresa dalla donna), come spiega Ilaria Sacchettoni qui. L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso «per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
