Claudio Carlomagno rischia l' ergastolo per il femminicidio di Federica Torzullo gli indizi contro di lui

Claudio Carlomagno rischia l'ergastolo con l'accusa di femminicidio nei confronti della moglie Federica Torzullo. La Procura ha presentato gravi indizi che sostengono la sua colpevolezza nel caso, evidenziando un quadro probatorio importante. La vicenda è al centro dell'attenzione pubblica e giudiziaria, con procedimenti in corso per fare chiarezza sui fatti e accertare la verità.

