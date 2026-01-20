Claudio Carlomagno rischia l' ergastolo per il femminicidio di Federica Torzullo gli indizi contro di lui
Claudio Carlomagno rischia l'ergastolo con l'accusa di femminicidio nei confronti della moglie Federica Torzullo. La Procura ha presentato gravi indizi che sostengono la sua colpevolezza nel caso, evidenziando un quadro probatorio importante. La vicenda è al centro dell'attenzione pubblica e giudiziaria, con procedimenti in corso per fare chiarezza sui fatti e accertare la verità.
Rischia l’ergastolo per femminicidio Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, trovata morta in un canneto alle spalle dell’azienda dell’uomo ad Anguillara. Carlomagno, che nel corso dell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, è indagato anche per occultamento di cadavere. Claudio Carlomagno indagato per il femminicidio di Federica Torzullo Cosa prevede il nuovo reato di femminicidio Tutti gli indizi contro Claudio Carlomagno Claudio Carlomagno indagato per il femminicidio di Federica Torzullo La Procura di Civitavecchia ha deciso di contestare il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui»Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 aprile.
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. La procura: «Gravi indizi contro di lui»Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara Sabazia.
Argomenti discussi: L’omicidio, la ruspa, il Gps: così Claudio Costamagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo; Claudio Carlomagno, le incongruenze nel racconto: Disse alla domestica: domani non venire a casa; Femminicidio Federica Torzullo, al marito contestato anche occultamento cadavere; Federica Torzullo uccisa nella cabina armadio, il marito fa scena muta. I pm: Ha provato a fare a pezzi il suo corpo.
Claudio Carlomagno, la furia dopo che Federica Torzullo ha detto che se andava di casa: il tentativo di bruciare il corpo. Contestato il femminicidio - La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l'uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo e l'ha sotterrata in un canneto alle spalle ... leggo.it
Anguillara, Claudio Carlomagno non risponde ai pm. La procura: «Delitto feroce, il corpo di Federica irriconoscibile» - Non confessa l'uomo accusato dell'omicidio della moglie 41enne. Secondo gli inquirenti avrebbe tentato di bruciarne il corpo, poi di fuggire ... open.online
È rimasta in silenzio dall’8 gennaio scorso. Come il figlio Claudio Carlomagno. E per questo motivo contro di lei non sono mancati i commenti negativi, ma anche gli insulti. E infine le richieste di dimissioni dal suo incarico di assessore alla Sicurezza del Comu facebook
Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: "Senza legami e amici" ift.tt/MWLSJEA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.