Capitale della cultura Patrignani | Cesena e Forli proseguano su questa strada anche se non si vince

Forlì e Cesena sono tra le finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, un riconoscimento importante per il territorio provinciale. Questo risultato testimonia l’impegno delle città nella valorizzazione del patrimonio culturale e delle iniziative culturali locali. La candidatura riflette la volontà di proseguire su un percorso di crescita e promozione culturale, anche in assenza di vittorie immediate.

“È infatti particolarmente rilevante che due Comuni a guida politica diversa abbiano saputo fare sistema, superando divisioni e logiche di parte" “Forlì e Cesena tra le finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 rappresentano un risultato di grande rilievo per l’intero territorio provinciale. Indipendentemente dall’esito finale della competizione, che Confcommercio cesenate auspica naturalmente positivo, sottolineiamo come il percorso intrapreso costituisca già oggi un successo significativo sotto il profilo istituzionale, culturale ed economico”. Lo scrive il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani Dettaglia la nota: “È infatti particolarmente rilevante che due Comuni a guida politica diversa abbiano saputo fare sistema, superando divisioni e logiche di parte, per valorizzare in modo unitario i 30 Comuni e l’intero territorio provinciale, mettendo in rete attrattive, patrimoni storici, percorsi culturali e identità locali molteplici e complementari.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

