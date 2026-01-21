Capitale della Cultura la finta indignazione della politica dopo il doppio flop sannita

La recente esclusione del Sannio dalla selezione per la Capitale italiana della Cultura evidenzia un risultato prevedibile, considerando le candidature respinte. La discussione politica si è spesso concentrata su questa mancata riconoscenza, alimentando un clima di delusione. In questo articolo, analizzeremo i motivi dietro il doppio fallimento e le implicazioni per il territorio, offrendo una prospettiva obiettiva e approfondita sulla vicenda.

Tempo di lettura: 5 minuti La bocciatura delle due candidature del Sannio a Capitale italiana della Cultura non è una sorpresa. È l’esito prevedibile di una gestione politica miope, autoreferenziale e divisa, che oggi prova a nascondere le proprie responsabilità dietro l’alibi della persecuzione politica. Le proteste indignate di Clemente Mastella e dei suoi alleati arrivano fuori tempo massimo e suonano costruite. Perché questa sconfitta non nasce a Roma, ma molto prima, qui. Due proposte concorrenti, entrambe respinte: Benevento–Pietrelcina da un lato, Montesarchio e Valle Caudina dall’altro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

