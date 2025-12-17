Capitale europea della cultura il giallo della firma | la Regione lascia sola Viterbo?

A un mese dall'annuncio della candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033, resta incerto il sostegno della Regione Lazio. Durante il Festival dell'economia della cultura, la vicepresidente Angelilli aveva dichiarato l'intento di promuovere la città, ma il

È passato esattamente un mese da quel weekend di novembre in cui, durante il Festival dell'economia della cultura a palazzo dei Priori, la Regione Lazio – per voce della vicepresidente Roberta Angelilli – lanciava la sfida: "L'obiettivo è Viterbo capitale della cultura 2033". Parole che avevano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

