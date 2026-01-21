Capitale della cultura il vicesindaco Bongiorno | Tra le prime dieci? Risultato non scontato ora proviamo a vincere

Forlì ha raggiunto un importante traguardo entrando tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Il vicesindaco Bongiorno ha commentato che si tratta di un risultato significativo, considerando la competizione. Ora, con questa posizione di rilievo, l’obiettivo è proseguire con impegno per conquistare il riconoscimento finale. Un passo importante per la promozione della cultura e del patrimonio della città.

Forlì è entra ufficialmente nella rosa delle dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, un traguardo storico per la città. "Eravamo fiduciosi, ma non va dimenticato che non era scontato essere tra le dieci finaliste nella corsa a Capitale italiana della cultura per il.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Capitale della cultura 2028, Forlì è tra le 10 finaliste. “Un risultato straordinario”Forlì è tra le dieci città finaliste per diventare la Capitale italiana della cultura 2028, una selezione annunciata dalla giuria e prevista per il 27 marzo.

Capitale italiana della Cultura 2028, c’è anche Sarzana tra le dieci finalisteLa città di Sarzana, in provincia della Spezia, è tra le dieci finaliste candidate a diventare Capitale italiana della Cultura 2028.

Capitale Italiana della Cultura 2028, Mirabella Eclano ci crede: è tra le 10 finalisteIl responso è arrivato. E per l'Irpinia è una gioia a metà. Mirabella Eclano è nella rosa delle 10 finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale

Capitale cultura, Forlì tra le 10 finaliste. E Piacenza si candida per il 2033Tra il 26 e il 27 febbraio si terranno le decisive audizioni pubbliche per scegliere la città vincitrice per il 2028

Rieti-L’Aquila Capitale Cultura al Vespasiano, PD Rieti: “Un evento per la città senza la città” - facebook.com facebook