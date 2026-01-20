Capitale italiana della Cultura 2028 c’è anche Sarzana tra le dieci finaliste

La città di Sarzana, in provincia della Spezia, è tra le dieci finaliste candidate a diventare Capitale italiana della Cultura 2028. La selezione, annunciata il 20 gennaio 2026, testimonia l’interesse e il patrimonio culturale della zona. La candidatura riflette l’impegno nel valorizzare le realtà locali e promuovere il patrimonio artistico e storico del territorio.

La Spezia, 20 gennaio 2026 – C'è anche la provincia della Spezia nella corsa al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Sarzana è ufficialmente tra le dieci città finaliste selezionate dal ministero della Cultura, che ha reso noto l'elenco dei progetti ammessi alla fase conclusiva dopo averne esaminati 23 provenienti da tutta Italia. Per il territorio ligure si tratta di un risultato di rilievo: Sarzana è infatti l' unica città della regione ad aver superato la prima selezione, conquistando un posto nella rosa ristretta che si contenderà il titolo dopo L'Aquila, Capitale della Cultura 2026, e Pordenone, designata per il 2027.

