Capitale della cultura 2028 Forlì è tra le 10 finaliste Un risultato straordinario

Forlì è tra le dieci città finaliste per diventare la Capitale italiana della cultura 2028, una selezione annunciata dalla giuria e prevista per il 27 marzo. Questo riconoscimento rappresenta un risultato importante per la città, che si distingue per il suo patrimonio e le iniziative culturali. La candidatura conferma il ruolo di Forlì come centro di cultura e tradizione nel panorama nazionale.

Forlì, 20 gennaio 2026 – C'è anche Forlì tra le dieci finaliste scelte dalla giuria che il prossimo 27 marzo individuerà la ' Capitale italiana della cultura 2028'. A correre per il titolo insieme a lei ci sono anche Anagni, Ancona, Catania, Colle Val d'Elsa, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia. Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio presso la Sala Spadolini della sede del Ministero della cultura "Un primo risultato straordinario, che rafforza l'identità cittadina e segna indelebilmente il valore di un progetto culturale unitario, condiviso con tutto il territorio provinciale – ha commentato il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini -.

