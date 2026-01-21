Capitale della Cultura 2028 Siamo in finale Fiducia Zattini | | Carte in regola per giocarcela

Forlì, candidata a Capitale della Cultura 2028, si avvicina alla fase finale della selezione, condividendo la candidatura con Cesena. La competizione si fa più intensa, e le città si preparano a dimostrare il proprio valore culturale e identitario. Fiducia e impegno sono alla base di questa sfida, che mira a valorizzare il patrimonio locale e a promuovere un futuro ricco di opportunità culturali.

La corsa per il titolo di ' Capitale della cultura 2028 ' entra nel vivo e Forlì – insieme a Cesena – è in lizza. La conferma è arrivata ieri con l'annuncio da parte del Ministero della cultura delle dieci città finaliste: scorrendo la lista, il nome di Forlì si trova perfettamente al centro, al quinto posto (per mere ragioni alfabetiche). Insieme al capoluogo ci sono Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d'Elsa, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia. Le prossime tappe sono già chiare: le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio presso la Sala Spadolini della sede del Ministero della cultura.

