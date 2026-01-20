Rozzano, comune alle porte di Milano, non è riuscita a qualificarsi tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La selezione, conclusa il 20 gennaio 2026, ha visto altre città emergere come candidate più solide. La mancata qualificazione rappresenta un momento di riflessione per il territorio, che potrà comunque continuare a promuovere iniziative culturali e valorizzare il proprio patrimonio.

Rozzano (Milano), 20 gennaio 2026 – Fumata nera per Rozzano, che non è riuscita a entrare tra le dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La città del Sud Milano, unica rappresentante della Lombardia in questa fase avanzata della selezione, vede così infrangersi un sogno coltivato con determinazione e partecipazione. Poco fa il Ministero della Cultura ha reso noti i nomi delle dieci città ammesse alla fase finale: Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa (Siena), Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana e Tarquinia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano non ce la fa: fuori dalla lista finale delle città candidate a Capitale della Cultura 2028

