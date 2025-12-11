Capitale italiana della cultura 2028 vicino lo sprint finale | spera la Campania
La corsa per diventare Capitale italiana della cultura 2028 si avvicina alla fase decisiva. Con molte regioni in gara, l'attenzione si concentra sui progetti e sulle iniziative che potrebbero fare la differenza. La sfida rappresenta un'importante opportunità di valorizzazione per le comunità coinvolte e un momento di grande fermento culturale per l’intero paese.
La corsa al titolo di Capitale italiana della cultura 2028 entra nel vivo. Una giuria di sette esperti indipendenti, guidata da Davide Maria Desario, e composta da Stefano Baia Curioni; Vincenzina Diquattro; Luca Galassi; Luisa Piacentini; Davide Rossi; Vincenzo Trione, è al lavoro per valutare i progetti delle 23 città candidate presso il Dipartimento per le attività culturali (DiAC). Da questa analisi nascerà la lista delle dieci finaliste, che saranno poi convocate per un'audizione pubblica prima della scelta definitiva. Le città in gara sono: Anagni (FR) – "Hernica Saxa.
