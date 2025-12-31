Campania nominata la nuova Giunta regionale da Roberto Fico

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, costituita da dieci assessori. Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso amministrativo della regione, con l’obiettivo di portare avanti le priorità e le sfide del territorio. La nuova squadra sarà chiamata a collaborare per promuovere sviluppo e benessere nella regione campana.

Di seguito i nomi e le rispettive deleghe:Deleghe e ruoli dei nuovi assessoriMario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, MareVincenzo Cuomo: Governo del territorio.

