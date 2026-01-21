Ieri pomeriggio, intorno alle 15, un camion si è incastrato nel sottopassaggio di via Costantinopoli a Miramare. L’autista, probabilmente senza considerare l’altezza del veicolo, ha trovato difficoltà a passare, causando un blocco temporaneo della strada. L’intervento delle autorità ha permesso di risolvere la situazione e ripristinare la circolazione.

All’evidenza non deve aver fatto bene i conti con l’altezza del mezzo pesante alla guida di cui si trovava, l’autista del camion che ieri pomeriggio intorno alle 15 è rimasto incastrato nel sottopassaggio di via Costantinopoli a Miramare. Lì dove il camion, noncurante dell’apposita segnaletica che fissa il limite di altezza dei mezzi in transito nel sottopassaggio a 2,70 metri, ha cercato di varcare lo stesso il passaggio prima di accorgersi, eccome, di misurare un’altezza eccessiva per riuscire a passare indenne. Il camion è infatti presto rimasto schiacciato tra l’asfalto e il fondo del sottopasso e dopo un brevissimo tentativo di attraversare, il mezzo pesante è infine rimasto bloccato in via Costantinopoli riportando anche gravi danni a causa del contatto con il cemento dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camion incastrato nel sottopasso

SOCIAL | Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio VenetoUn altro incidente nel sottopasso di via Vittorio Veneto ad Arezzo: un camion si è incastrato, riproponendo una situazione già vista in passato.

Camion distrutto dopo essere rimasto incastrato nel sottopassoQuesta mattina a Pomigliano d'Arco si è verificato un incidente nel sottopasso dell'ex Circumvesuviana, dove un camion è rimasto incastrato e successivamente si è sfasciato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Treno travolge camion bloccato al passaggio al livello

Un camion è rimasto incastrato nel sottopasso di via Costantinopoli, a Rimini, causando disagi alla circolazione e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, impeg - facebook.com facebook

Modena, operatore rimane incastrato sotto il camion dei rifiuti. Salvato dai vigili del fuoco x.com