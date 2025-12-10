Camion distrutto dopo essere rimasto incastrato nel sottopasso
Questa mattina a Pomigliano d'Arco si è verificato un incidente nel sottopasso dell'ex Circumvesuviana, dove un camion è rimasto incastrato e successivamente si è sfasciato. L'episodio ha causato disagi e danni alla struttura, attirando l'attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture locali.
Paura questa mattina a Pomigliano d'Arco dove un camion è rimasto prima incastrato e poi si è sfasciato nel sottopasso dell'ex Circumvesuviana. L'impatto non è stato violentissimo, ma è bastato per distruggere il contenitore del veicolo. Solo per fortuna nessuno è rimasto ferito.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
