Calciomercato Cagliari adesso è ufficiale | Ibrahim Sulemana è rossoblù! La nota del club

Il Cagliari ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Ibrahim Sulemana, nuovo rinforzo per la rosa rossoblù. Dopo un periodo di trattative, il club isolano ha confermato l’ingaggio del giocatore, rafforzando così la propria formazione in vista della stagione. Questa operazione rappresenta un passo importante nel calciomercato del Cagliari, che continua a lavorare per migliorare la squadra e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Calciomercato Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Pol Lirola: arriva a parametro zero. La nota del clubL’Hellas Verona ha annunciato l’ingaggio di Pol Lirola, arrivato a parametro zero dall’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Torino, ufficiale l’arrivo di Obrador: Baroni si gode il nuovo terzino, la nota del clubIl Torino ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Rafel Obrador, che si unisce alla rosa granata in prestito con opzione di riscatto.

