Calciomercato Torino ufficiale l’arrivo di Obrador | Baroni si gode il nuovo terzino la nota del club

Il Torino ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Rafel Obrador, che si unisce alla rosa granata in prestito con opzione di riscatto. L’allenatore Baroni esprime soddisfazione per l’ingaggio del nuovo terzino, rafforzando la linea difensiva della squadra. La nota del club conferma l’accordo raggiunto e l’ingresso di Obrador nel progetto tecnico, contribuendo a definire le strategie di mercato in vista della stagione.

Calciomercato Torino, Obrador si avvicina! C’è fiducia per l’arrivo del terzino sinistro del Benfica: svelata la formulaIl Torino si avvicina all’ingaggio di Obrador, terzino sinistro del Benfica.

Calciomercato Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Pol Lirola: arriva a parametro zero. La nota del clubL’Hellas Verona ha annunciato l’ingaggio di Pol Lirola, arrivato a parametro zero dall’Olympique Marsiglia.

