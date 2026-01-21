Calcio a 5 Europei 2026 | il girone dell’Italia ai raggi X Esame severo contro il Portogallo

Gli Europei di calcio a 5 2026 si avvicinano, con l’Italia inserita in un girone impegnativo contro Portogallo, Slovenia, Lettonia e Lituania. Questi incontri rappresentano un banco di prova importante per le squadre qualificate, in un torneo che vede le migliori nazionali del continente affrontarsi per conquistare il titolo. Di seguito, un’analisi dettagliata del girone e delle sfide previste per gli Azzurri.

All’inizio degli Europei 2026 di calcio a 5 manca sempre meno. Le migliori 16 nazionali del futsal del Vecchio Continente sono pronte a scendere in campo fra Slovenia, Lettonia e Lituania per provare a percorrere la loro strada verso la gloria. Si partirà fra poche ore, prima partita assoluta alle ore 16.oo (Croazia-Francia), con la fase a gruppi che vedrà le partecipanti divise in 4 pool da 4 team ciascuno: le prime 2 classificate di ogni raggruppamento avanzeranno ai quarti di finale. L’Italia è pronta a vivere il suo start a Lubiana, nel Girone D, di cui fanno parte anche il Portogallo, la Polonia e l’Ungheria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli Europei di pallamano 2026 si avvicinano, con l'Italia inserita in un girone equilibrato.

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si avvicinano, con l'Italia pronta a scendere in campo.

