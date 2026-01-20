Calcio a 5 Europei 2026 | i convocati dell’Italia ai raggi X Musumeci e Merlim leader Bellobuono saracinesca Turmena la possibile sorpresa

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si avvicinano, con l’Italia pronta a scendere in campo. Dopo un percorso impegnativo e qualificazioni decisive, la rosa ufficiale di 14 giocatori è stata annunciata dal ct Salvo Samperi. Tra i convocati figurano leader come Musumeci e Merlim, con Bellobuono come portiere di riferimento e Turmena come possibile sorpresa. Ecco un’analisi dei protagonisti e delle aspettative azzurre per la competizione.

Gli Europei 2026 di calcio a 5 sono sempre più vicini. Dopo un tortuoso percorso per qualificarcisi, passato anche dai playoff durissimi contro il Kazakistan (risolti ai rigori in quel di Almaty, nella gara di ritorno del doppio confronto, l’Italia è pronta a viversi con la rosa di 14 giocatori ufficializzati dal ct Salvo Samperi. Gli azzurri hanno come obiettivo dichiarato quello di approdare alla fase ad eliminazione diretta superando il girone eliminatorio, quel Gruppo D a Lubiana, dove Musumeci e compagni se la dovranno vedere contro il fortissimo Portogallo (campione in carica) e contro le ostiche Polonia e Ungheria. 🔗 Leggi su Oasport.it

