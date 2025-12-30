Armi da guerra rinvenute nel terreno | sequestrati kalashnikov e razzi anticarro

Nella provincia di Caserta, la Squadra Mobile ha sequestrato un kalashnikov e tre razzi anticarro trovati in un terreno di un ente pubblico tra Castel Volturno e Giugliano. L’operazione, condotta sotto la guida del dirigente Massimiliano Russo, si inserisce in un’azione di contrasto alla criminalità, garantendo maggiore sicurezza sul territorio.

