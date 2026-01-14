Melito armi da guerra e chili di droga | due arresti scoperto anche arsenale in un box

Nella zona di Melito e nel centro storico di Napoli, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di due uomini, di 25 e 30 anni, trovati in possesso di armi da guerra e droga. Durante il blitz sono stati scoperti anche un arsenale e un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti in un box. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nella zona.

“Non dirò mai niente”: chi è l’uomo arrestato a piazza Bologna con 60 chili di cocaina e armi da guerra - L’uomo, 35 anni e originario di Vibo Valentia, potrebbe essere legato ad una famiglia della ‘ndrangheta. fanpage.it

Blitz della polizia: sequestrati cocaina, esplosivi e armi da guerra - L’operazione, condotta dal Commissariato locale e coordinata dal dirigente Flavio Genovesi, si è ... rainews.it

Ha appena 15 anni il ragazzo arrestato dai Carabinieri per una rapina avvenuta lo scorso dicembre a Melito. Un episodio che riaccende i riflettori sull’emergenza della criminalità giovanile nell’area nord di Napoli. I Carabinieri della sezione radiomobile della facebook

