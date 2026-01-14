Melito armi da guerra e chili di droga | due arresti scoperto anche arsenale in un box
Nella zona di Melito e nel centro storico di Napoli, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di due uomini, di 25 e 30 anni, trovati in possesso di armi da guerra e droga. Durante il blitz sono stati scoperti anche un arsenale e un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti in un box. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nella zona.
Maxi blitz della Polizia di Stato tra Melito e il centro storico partenopeo: gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno arrestato due napoletani, un 30enne e un 25enne, trovati in possesso di pistole, fucili e ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche due fucili M70 AB2, revolver,
