gerusalemme est bulldozer israele iniziano a demolire sede unrwa

A Gerusalemme Est, le autorità israeliane hanno avviato la demolizione della sede dell’UNRWA, mentre il governo israeliano intensifica le restrizioni sulle organizzazioni umanitarie che assistono i palestinesi. Questo provvedimento si inserisce in un quadro di crescenti tensioni nella regione, con implicazioni per le attività di aiuto e supporto alla popolazione locale.

Bulldozer di Israele hanno iniziato a demolire la sede dell’ Unrwa a Gerusalemme Est, mentre il governo dello Stato ebraico inasprisce le restrizioni nei confronti delle organizzazioni umanitarie che forniscono aiuti ai palestinesi. L’ Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, ha dichiarato su X che le forze israeliane hanno confiscato i dispositivi del personale e li hanno costretti ad abbandonare la loro sede nel quartiere di Sheikh Jarrah. “Si tratta di un attacco senza precedenti non solo contro l’Unrwa e i suoi locali. Costituisce una grave violazione del diritto internazionale e dei privilegi e delle immunità delle Nazioni Unite”, ha affermato il portavoce dell’Unrwa Jonathan Fowler. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L’Unrwa: “Attacco senza precedenti”Israele ha demolito la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, in seguito a una legge approvata nel ottobre 2024 che vieta all’agenzia di operare nel Paese, accusata di collusione con Hamas.

