Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est L’Unrwa | Attacco senza precedenti

Israele ha demolito la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, in seguito a una legge approvata nel ottobre 2024 che vieta all’agenzia di operare nel Paese, accusata di collusione con Hamas. L’Unrwa ha definito l’evento un attacco senza precedenti, evidenziando le implicazioni sul supporto ai rifugiati palestinesi e sulla stabilità regionale. La decisione suscita preoccupazioni internazionali e pone nuove sfide nel contesto israelo-palestinese.

Israele ha demolito la sede centrale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) a Gerusalemme Est, in linea con una legge approvata nell'ottobre 2024 che vieta all'ente dell'Onu di operare nello Stato ebraico per presunte collusioni con Hamas". Per tutta risposta l'Agenzia delle Nazioni Unite ha denunciato questo "attacco senza precedenti", definendolo "una grave violazione del diritto internazionale". Ruspe israeliane hanno demolito questa mattina alcuni edifici all'interno del complesso del quartier generale dell'UNRWA a Gerusalemme Est.

