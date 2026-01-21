Botte al posto dell' amore condannato per la condotte violente abituali sulla compagna incinta

Da perugiatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato condannato per aver esercitato condotte violente e abituali nei confronti della propria compagna, che era incinta. Gli episodi, caratterizzati da insulti, minacce e maltrattamenti, hanno creato un ambiente di paura e insicurezza. La vicenda evidenzia l'importanza di intervenire e tutelare le vittime di violenza domestica, anche in momenti delicati come la gravidanza e il post-parto.

Insulti, minacce, maltrattamenti e un continuo stato di paura. È quello che avrebbe fatto vivere un uomo alla propria compagna, sia durante la gravidanza sia subito dopo il parto. Un racconto di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate che hanno portato alla condanna.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Condannato per aver picchiato la compagna incinta l'uomo accusato dell'omicidio a Fabrica di RomaUn uomo è stato condannato a cinque anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni aggravate sulla propria compagna incinta.

Geloso e violento con la compagna incinta, condannato per maltrattamenti e minacceUn uomo è stato condannato per aver commesso maltrattamenti e minacce nei confronti della propria compagna, in gravidanza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Botte tra minorenni al centro commerciale: spruzzato anche lo spray al peperoncino; Fa a botte nei bagni della pizzeria, poi spintona un poliziotto: in manette; Il detenuto amico di Trentini e Burlò: La nostra prigionia tra botte, giochi e calmanti; Spedizione punitiva dopo una lite al Colosseo. Accoltellati due ventenni.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.