Botte al posto dell' amore condannato per la condotte violente abituali sulla compagna incinta

Un uomo è stato condannato per aver esercitato condotte violente e abituali nei confronti della propria compagna, che era incinta. Gli episodi, caratterizzati da insulti, minacce e maltrattamenti, hanno creato un ambiente di paura e insicurezza. La vicenda evidenzia l'importanza di intervenire e tutelare le vittime di violenza domestica, anche in momenti delicati come la gravidanza e il post-parto.

Insulti, minacce, maltrattamenti e un continuo stato di paura. È quello che avrebbe fatto vivere un uomo alla propria compagna, sia durante la gravidanza sia subito dopo il parto. Un racconto di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate che hanno portato alla condanna.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Condannato per aver picchiato la compagna incinta l'uomo accusato dell'omicidio a Fabrica di RomaUn uomo è stato condannato a cinque anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni aggravate sulla propria compagna incinta.

Geloso e violento con la compagna incinta, condannato per maltrattamenti e minacceUn uomo è stato condannato per aver commesso maltrattamenti e minacce nei confronti della propria compagna, in gravidanza.

