boom di virus intestinali agli australian open il vero nemico di sinner e compagni

Durante gli Australian Open, il caldo intenso rappresentava fin da subito la principale sfida per i tennisti. Tuttavia, nei giorni successivi, sono emersi nuovi problemi: un aumento dei virus intestinali tra i partecipanti. Questa situazione ha influenzato le performance di Sinner e degli altri atleti, evidenziando come fattori esterni possano incidere sulla preparazione e sulla salute durante uno dei tornei più importanti della stagione.

Fin dalla vigilia del torneo più atteso, che apre la stagione del tennis, il “nemico” più temuto dai giocatori in campo a Melbourne era il caldo. Con il via alle partite, il timore di andare incontro a virus intestinali – complici proprio le temperature elevate – si è confermato reale. Tra le prime vittime eccellenti anche gli italiani Flavio Cobolli e Luciano Darderi. C’è chi dice che lo stesso Jannik Sinner, numero 2 al mondo, abbia voluto chiudere il suo primo match in un tempo record (appena 68 minuti) proprio per evitare di dover restare in campo a lungo, con il caldo torrido. I tennisti azzurri vittime del virus intestinale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Virus intestinale fa "strage" di tennisti agli Australian Open: cosa sta accadendoDurante gli Australian Open 2026, oltre alle sfide climatiche tipiche di Melbourne, i tennisti devono affrontare anche un aumento dei casi di virus intestinale.

