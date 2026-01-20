Virus intestinale fa strage di tennisti agli Australian Open | cosa sta accadendo

Durante gli Australian Open 2026, oltre alle sfide climatiche tipiche di Melbourne, i tennisti devono affrontare anche un aumento dei casi di virus intestinale. Questa situazione sta influenzando le performance degli atleti, aggiungendosi alle difficoltà legate alle alte temperature. Un elemento in più che rende questa edizione particolarmente complessa, evidenziando come condizioni ambientali e problemi di salute possano incidere sull’esperienza e sui risultati del torneo.

Come accade ogni anno, gli Australian Open presentano il conto ai tennisti in gara, innanzitutto a causa del gran caldo e delle proibitive condizioni climatiche che si registrano di solito a Melbourne in questo specifico periodo: oltre ciò, tuttavia, l'edizione 2026 del primo Slam della stagione è funestata anche dalla diffusione di un virus intestinale che ha già causato parecchi problemi. Tra le vittime al momento si registrano i due italiani Luciano Darderi e Flavio Cobolli, nonché il francese Hugo Gaston, sconfitto dal campione in carica degli AO Jannik Sinner. Il primo a lamentare problemi intestinali è stato Flavio Cobolli, testa di serie numero 20 del torneo, eliminato a sorpresa dal britannico Arthur Fery, che occupa la 186esima posizione del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti PaoliniAl Australian Open, Cobolli si arrende a causa di un virus intestinale, mentre Paolini avanza al secondo turno dopo aver sconfitto Sasnovich.

Australian Open, i sospetti dietro i primi malori in campo: Cobolli e i dolori per il virus intestinale, il caso della raccattapalle svenuta – Il videoAll'inizio dell'Australian Open, il caldo intenso si è tradotto in primi episodi di malori tra tennisti e personale sul campo.

