Jannik Sinner si prepara a esordire agli Australian Open 2026, il primo Slam dell’anno, dopo aver partecipato a eventi come l’esibizione con Alcaraz e il One Million Dollar 1 Point Slam. Con un percorso che potrebbe portarlo fino agli ottavi e incontri potenzialmente contro Musetti o Djokovic in semifinale, l’azzurro si avvicina con fiducia al torneo più importante del tennis australiano.

Manca sempre meno all’esordio in gare ufficiali nel 2026 per Jannik Sinner. L’azzurro – dopo l’esibizione con Carlos Alcaraz e il One Million Dollar 1 Point Slam – scenderà in campo agli Australian Open, primo slam dell’anno che si gioca in Australia e torneo “preferito” di Sinner fino a questo momento. L’azzurro ha infatti vinto due volte a Melbourne ( 2024 e 2025 ) e mira adesso al tris. Il suo cammino comincerà contro Hugo Gaston, estroso francese che proverà a impensierire Sinner, ma sulla carta non dovrebbe esserci storia. La sfida con Alcaraz è ovviamente possibile solo in finale, mentre in semifinale l’altoatesino potrebbe sfidare o Novak Djokovic o Lorenzo Musetti, in un derby italiano che sarebbe storico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Percorso semplice fino agli ottavi, Musetti o Djokovic in semifinale: il cammino di Sinner agli Australian Open

