Bonus casa o abbattimento barriere quale incentivo usare per installare un ascensore nel 2026?

Nel 2026, scegliere tra bonus casa e incentivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche per installare un ascensore richiede attenzione alle recenti modifiche normative. Le agevolazioni disponibili variano in base alle condizioni e agli obiettivi di intervento. È importante conoscere le novità legislative per valutare l’opzione più conveniente e conforme alle normative vigenti, garantendo così un investimento efficace e sostenibile.

Il panorama normativo riguardante i bonus per l’installazione di un ascensore nel 2026 ha subito mutamenti significativi rispetto al passato. Molti contribuenti si interrogano sulla possibilità di accedere ancora alle agevolazioni maggiorate per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici multipiano. Risulta fondamentale chiarire che le regole per l’accesso ai benefici fiscali seguono ora criteri ordinari, riguardanti la tipologia di immobile e il legame anagrafico tra chi sostiene l’esborso e il proprietario dell’immobile (o dell’unità abitativa, se si tratta di condominio). La normativa attuale si concentra sul recupero del patrimonio edilizio, offrendo differenti percentuali di detrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Bonus barriere architettoniche, niente proroga: quali agevolazioni usare nel 2026Il bonus barriere architettoniche, destinato a migliorare l’accessibilità degli edifici, non è stato prorogato per il 2026 e si è concluso lo scorso 31 dicembre 2025.

Bonus casa, sociale gas ed energia confermati nel 2026. Via il superbonus, quello per lo sport e barriere architettonicheNel 2026, alcuni bonus per le famiglie e il settore edile saranno eliminati, mentre altri verranno confermati o introdotti.

